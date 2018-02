Michael Fassbender will „Kung Fury 2“ drehen

Dem Netz ist es letztlich auch zu verdanken, dass Sandberg seinen filmischen Mix aus "Karate Kid", "Wargames", "Tron", "Conan", "Zurück in die Zukunft" und Co. verwirklichen konnte: Mehr als 17.000 Nutzer aus aller Welt spendeten per Crowdfunding-Plattform Kickstarter über 630.000 Dollar - Geld, das dem Regisseur nach zum Großteil in die Postproduktion der Spezialeffekte floss.