Die scharfen Valentinsgrüße der Stars

Verona Pooth zeigt am Strand von Dubai ihr Mega-Dekolleté im Bikini, Paris Hilton posiert als "American Beauty", Liv Tyler schickt Grüße in Dessous und Naike Rivelli kuschelt mit einer Zahnbürste in Menschengröße. Die Stars und Sternchen geben sich in diesem Jahr besonders viel Mühe, scharfe Bilder zum Valentinstag über ihre Social-Media-Kanäle in die Welt zu schicken.