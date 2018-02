Olympische Winterspiele: Ihre Meinung ist gefragt!

Zum zweiten Mal nach den Sommerspielen 1988 in Seoul finden die olympischen Spiele erneut in Südkorea statt. Besonders die Sportbegeisterten unter uns blicken gespannt auf dieses sportliche Großereignis. Auch bei den TV- und Radioanstalten wird bei den österreichischen Teilnehmern mitgefiebert, schließlich gibt es in der Sport-Welt kein so heiß diskutiertes Thema wie die Spiele in Pyeongchang.