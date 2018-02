Wer wird die neue „Königin der Herzen“?

Studiert, wunderschön, dunkelhaarig, sportlich, über 1,70 Meter groß – eines muss man den Prinzen lassen: Sie haben ein gutes Händchen bei der Prinzessinnen-Wahl. So ähnlich Catherine, die Herzogin von Cambridge, und Schauspielerin Meghan Markle auf den ersten Blick auch wirken, so unterschiedlich sind sie hinter der glatt-gestriegelten Fassade. Die eine führte der Weg ehrgeizig von einem Praktikum in der brasilianischen Botschaft, zum Nummerngirl einer Spieleshow bis nach Hollywood. Die andere wurde mit einem goldenen Löffel im Mund und den richtigen Beziehungen an der Hand in die britische Upper-Class geboren. Arbeit? Alibihalber kurzweilig im Unternehmen ihrer Eltern. Ob bei diesen Werdegängen Rivalität vorprogrammiert ist?