Trickbetrüger-Bande in Linzer Geschäft erfolgreich

Der dreiste Diebstahl passierte gegen 12.30 Uhr in der Hundeboutique Feine Pfote auf der Linzer Spittelwiese. Der Coup passierte offenbar folgendermaßen: Zuerst spazierten zwei tschechisch sprechende Männer ins Geschäft und lenkten die anwesende Verkäuferin ab, in dem sie auf Englisch mehrere Fragen stellten. Wie sich anhand der Videoaufzeichnungen im Nachhinein gut rekonstruieren ließ, hatte sich in der Zwischenzeit ein dritter Mann in die Boutique geschlichen und die Kasse geplündert.