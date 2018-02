Urlauber-Schichtwechsel bringt Staus am Wochenende

Nicht nur in Österreich steht an diesem Wochenende ein Urlauberschichtwechsel an, auch in den deutschen Bundesländern Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Saarland enden die Ferien, während sie in den Niederlanden beginnen. Autofahrerclubs prophezeien daher entsprechende Staus auf den Transitrouten durch West- und Südösterreich.