Lenkerin (19) erfasste Fußgänger in Osttirol: tot!

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Dienstag Abend in Ainet (Osttirol): Eine 19-jährige Lenkerin aus Kärnten erfasste einen Fußgänger (51) aus Osttirol. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Laut Angaben der Polizei war die Lenkerin nicht alkoholisiert.