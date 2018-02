Schade! Vanessa Herzog verpasst Medaille knapp

Die Zielsetzung für kommenden Sonntag ist unverändert. Erneut peilt die Tirolerin eine Platzierung in den besten sechs an. Auch ihr Gatte rechnet mit guten Chancen auf der kürzesten Distanz. "Über 500 Meter erwarte ich mir schon wieder, dass wir in die selben Platzierungen reinfahren." Wichtig sei nach der hohen Belastung eine gute Regeneration. "Heute setze ich mich noch aufs Rad, weil die Beine echt kaputt sind", schilderte die Hoffnungsträgerin ihren Plan. Bereits am Donnerstag wird wieder trainiert. Zum Abschluss bestreitet Herzog am Samstag nächster Woche, 24. Februar, den neu ins Olympia-Programm aufgenommenen Massenstart.