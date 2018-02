Pkw als Rammbock: Attacke auf Wiener Nobeljuwelier

Ein Nobeljuwelier in der Wiener City ist Mittwochfrüh Ziel eines Angriffs mittels Rammbocks gewesen. Die Täter hatten ein gestohlenes Auto entsprechend umgerüstet, wollten damit in das Geschäft rasen und sich so Zutritt verschaffen. Dabei wurde zwar die Eingangstür beschädigt, Beute machte die Bande aber nicht.