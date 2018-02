Ein Babylaut und wütende Einhörner

„Das Besondere an Babauba sind nicht nur die laufend neuen, bunten Kollektionen, sondern auch die tolle Community“, freuen sich die Geschäftsführer Izabella Csik und Saed Rahmanian. Und die Community hat’s in sich: In 17 Facebook-Gruppen tauschen sich die bereits 200.000 Mitglieder regelmäßig, teils bis spät in die Nacht, wenn ein Gewinnspiel um drei Uhr in der Früh ansteht, aus, teilen Fotos und Erfahrungen.