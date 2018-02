Bote unterschrieb mit Name von Empfängerin

"Wir haben ein Paket für dich", stand auf dem Zettel, der im November 2017 auf der Tür von Tamara S. klebte. Die Nachbarn der Wienerin hatten vor ihrer Wohnung ein herrenloses Packerl, das Frau S. als Empfängerin auswies, entdeckt und zu sich genommen. Die Leserin war verärgert, dass der Karton einfach so abgestellt worden war. "Ich rief daraufhin bei DHL an und verlangte, mir die Signatur, mit der die Zustellung bestätigt wurde, zukommen zu lassen", berichtet die Leserin. Denn ohne Übernahmebestätigung dürfe die Sendung ja gar nicht abgegeben werden. Und siehe da: Der Bote hatte offenbar einfach anstelle von Frau S. unterzeichnet. "Die Unterschrift war eindeutig nachgemacht, weil ich zuerst mit dem Nachnamen unterschreibe und nicht mit dem Vornamen", so die empörte Wienerin weiter. Sie wollte sich daraufhin telefonisch bei der Geschäftsführung der Paketfirma beschweren. Telefonisch sei ihr jedoch gesagt worden, dass man sie nicht weiterverbinden könne, weshalb sie der "Krone" schrieb.