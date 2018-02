Stöger soll auch nach Sommer BVB-Coach bleiben!

Er ist mit Dortmund in der Bundesliga immer noch ungeschlagen und auf dem besten Weg zur Vertragsverlängerung. BVB-Trainer Peter Stöger soll laut einem Bericht der “Sport Bild” auch in der kommenden Saison als Trainer an der Bank von Borussia Dortmund Platz nehmen. Vor allem BVB Klub-Boss Hans-Joachim Watzke soll an dem Österreicher festhalten wollen.