„theHunter“ lädt zur virtuellen Hatz in der Taiga

Mit ihrer Erweiterung "Medved-Taiga" laden die "theHunter: Call of the Wild"- Macher "in Kürze" auch auf der Xbox One zur virtuellen Hatz auf Elche, Rentiere und andere tierische Bewohner in der der eisigen Wildnis Sibiriens. Der Trailer stimmt schon mal auf die 64 Quadratkilometer große offene Spielwelt und die Gefahren des laut eigenen Angaben "realistischsten Jagdspiels" ein.