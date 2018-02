KsFreak & Krappi: „Hoffentlich eskaliert's nicht“

Die beiden Oberösterreicher KsFreak und Krappi sind ein Phänomen. Seit Marcel Dähne, alias KsFreak, 2012 sein erstes Video bei YouTube hochgeladen hat, zählen er und sein Kumpel Krappi zu den erfolgreichsten „Vloggern“ im deutschsprachigen Raum. Auf ihren Kanäl erfreuen sie ihre Follower mit lustigen Pranks, knallharten Challenges und „reality soap“-ähnlichen Videos aus ihren Leben. KsFreaks Album „What else“ stieg sogar in die deutschen Charts ein. Mittlerweile verfolgen mehr als 3 Millionen Fans die Abenteuer der beiden Jungs aus Steyr (OÖ). Am 17. Februar kommen die Herren um 15 Uhr für eine Autogrammstunde in das Auhof Center nach Wien. Neben Selfies und einer Autogrammstunde dürfen sich die Fans auch auf viele Specials in den Shops des Auhof Centers freuen. Der Eintritt zur Autogrammstunde ist frei. Mehrere tausend Fans werden erwartet.