Cremen oder Hormontherapie?

Welche Behandlungsmöglichkeiten stehen in diesen Fällen zur Verfügung?

Ist der generalisierte Östrogenmangel neben den Scheidenproblemen mit anderen entscheidenden Beschwerden verbunden, kann eine allgemeine Hormonersatztherapie eingesetzt werden. Dabei verwendet man heute hauptsächlich bioidente Hormone, welche die gleiche chemische Formel aufweisen wie die körpereigenen erzeugten Hormone. Sie werden aus natürlichen Pflanzenprodukten hergestellt und in Form von Tabletten oder Kapseln sowie transdermal als Pflaster, Gel und Creme durch die Haut zugeführt. Die Hormontherapie ist für jede Patientin individuell anzupassen und entsprechend zu kontrollieren. Es gibt aber auch lokal wirksame sogenannte topische (topisch = direkt in die Scheide eingeführt) niederdosierte Hormonbehandlungen (vaginaler Östrogenring, vaginale Östrogensalben, vaginale Östrogentabletten).