„Ich fahre noch immer Ski!“

Es stellte sich heraus, dass diese Stammzellen daher bei der Heilung von Verletzungen eine große Rolle spielen können. DDr. Heinrich: „Durch Transplantation körpereigener Fettstammzellen verstärken wir seit einiger Zeit den natürlichen Heilungsmechanismus – wir helfen dem Körper gleichsam, den Schaden selbst zu reparieren!“ Mittlerweile belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien weltweit diese regenerative Funktion. Die Behandlung kann übrigens grundsätzlich an allen Gelenken erfolgen, also an Knien, Hüften, Handgelenken oder Fingern.