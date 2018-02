Erwin Steinhauer schockt als Burschenschafter

Am Dienstag wurde Wilhelm Brauneder zum Leiter berufen. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, in der rechtsextremen "Aula" Texte veröffentlicht und an Veranstaltungen im rechtsextremen Milieu teilgenommen zu haben. Ebenfalls in der "Koordinierungsgruppe": Andreas Mölzer, Hilmar Kabas, Ursula Stenzel oder Anneliese Kitzmüller.