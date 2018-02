„Coach4Cats“ Petra Ott kuriert Angst-Kater

In Österreich gibt es nur wenige Tiercoaches, die sich auf Katzen spezialisiert haben, aber doppelt so viele Katzen wie Hunde. Dabei klagen viele Halter über Probleme im Zusammenleben mit ihren Stubentigern. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Katze zu Hause, die besonders schreckhaft ist. Man weiß schon gar nicht mehr, was man tun oder lassen soll - so erging es leidgeprüften Katzeneltern aus Schwechat. Doch schließlich holten sie sich kompetente Hilfe ins Haus - den diplomierten Katzencoach Petra Ott.