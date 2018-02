Experten warnen vor Medikamentenmissbrauch

Dieser naiven Einstellung widerspricht Sportmediziner Univ.-Prof. Dr. Norbert Bachl vehement: „Schmerzmittel einzunehmen, um seinen Sport überhaupt ausüben zu können, ist ein sinnloses Unterfangen, das in gesundheitliche Katastrophen münden kann!“ Der Facharzt begründet diese Ansicht auch sehr genau: „Alle Schmerzmittel, die im Körper länger wirken, sind riskant, da sie auch Tage nach der Einnahme sowohl die Nierenfunktion, die Blutgerinnung als auch die Darmtätigkeit beeinträchtigen können.“ Sport wirkt dabei unter Umständen sogar „strafverschärfend“, wie Bachl erläutert: „Bei körperlicher Betätigung wird ein großer Anteil des Blutes und damit des Sauerstoffs in die arbeitende Muskulatur umgeleitet. Das bedeutet, dass innere Organe weniger durchblutet sind, was die Verarbeitung der Präparate im Organismus verändert. Bei Läufern werden außerdem Organe so erschüttert, dass Blutungen entstehen können. Bei vielen Marathonläufern wird nach dem Wettkampf Blut in Urin und Stuhl festgestellt.“