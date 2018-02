Pfui, Spinne!

Saskia (22) war angehende Ärztin und lebte in einer Wohngemeinschaft in der Großstadt. Nichts konnte sie ängstigen – außer Spinnen! Dass ihre Furcht vor den Krabbeltieren nicht normal war, merkte die junge Frau an ihrem Vermeidungsverhalten: Sie erfand vor ihren Mitbewohnerinnen immer Ausreden, wenn es darum ging, in den Keller oder auf den Dachboden zu gehen. Schließlich war es dort möglich, Spinnen zu begegnen! Arachnophobie (arachne: Spinne, phobos: Angst) zählt zu den sogenannten spezifischen Phobien und ist überaus häufig – rund 35 Prozent aller Menschen alleine in Europa leiden darunter. Diese Störung ist übrigens meistens erlernt: Schon Saskias Mutter rückte panisch mit dem Staubsauger aus, wenn ihr eine Spinne ins Gesichtsfeld kam. Dieses Verhalten registrierte die Tochter natürlich und übernahm es später leider auch.