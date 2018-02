Schnäppchenjagd: Dann kaufen Sie am günstigsten

Allgemein seien Sommerferien in vielen Fällen eine Zeit mit niedrigen Preisen, so "Schnäppchenfuchs". Viele Produkte orientierten sich zudem am Saisonverlauf und hätten niedrige Preise zum Saison-Beginn bzw. außerhalb der Saison. Sprich: Wer antizyklisch kauft – Sommermode im Winter und umgekehrt – kann bares Geld sparen. Ein auf Jahressicht lohnender Kaufzeitpunkt sei außerdem der Black Friday.