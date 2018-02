Geheimeinsatz: Russische Söldner in Syrien

Sie kämpfen in Syrien, aber niemand in Moskau spricht über sie: russische Staatsbürger im Dienste einer privante Sicherheitsfirma, die im Syrien-Krieg geheim an der Seite des Präsidenten Bashar al-Assad auch an Kampfeinsätzen teilnehmen. Und wenn Mitarbeiter ums Leben kommen, wie unlängst bei einem US-Luftangriff, tauchen sie in keiner offiziellen Opferstatistik auf - zweckdienlich für Russlands Präsident Wladimir Putin. Denn er hat ja nach dem "Sieg gegen die Terroristen" bereits Ende des Vorjahres mit einem Teilabzug russischer Truppen aus Syrien begonnen.