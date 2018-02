Das Binnen-I zahlt keiner Frau die Miete

Entsprechend groß war der Aufschrei der Academie, als im September des Vorjahres ein Pariser Verlag ein gendergerecht gehaltenes Schulbuch herausbrachte, in dem Frauen und Männer gleichermaßen mittels sogenanntem "point milieu", einem Punkt in der Mitte, bedacht wurden. So wurde in besagtem Lehrbuch für Grundschüler aus der Ansprache von sowohl männlichen als auch weiblichen Freunden, also aus "chers amis", nun mit Mittelpünktchen "cher·e·s ami·e·s", aus den Chefitäten wurde genderkonform"les chef·fe·s" und aus Wählern korrekterweise "les électeur·rice·s".