Schöne Brüste gibt es jetzt auf Ratenzahlung

Ein praller Busen oder eine kleinere Nase sind für viele ein Traum, leider aber auch ein sehr kostspieliger. Wer sich dennoch unters Messer legen, sich aber die unangenehmen Gespräche beim Bankberater ersparen möchte, kann nun in wenigen Minuten per Mausklick einen Schönheits-Kredit aufnehmen. Eine neue Plattform bietet jetzt nämlich Finanzierung für kosmetische Eingriffe an.