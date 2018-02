Mega-Wind! Pressezentrum und Olympia Park gesperrt

Wegen heftiger Sturmböen sind am Mittwochmittag die Sub-Pressezentren am Gangneung Oval der Eisschnellläufer und an der Gangneung Ice Arena der Eiskunstläufer geräumt worden. Die Pressezentren befinden sich jeweils in riesigen Zelten, die durch Stahlrohrkonstruktionen getragen werden und im Sturm kräftig ins Wanken gerieten. Wie die Organisatoren mitteilten, ist der Olympia Park in Gangneung wegen des kräftigen Windes vorrübergehend auch gesperrt worden (Im Video).