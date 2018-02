Missbrauchsvorwürfe: Strache verteidigt den ÖSV!

Strafrechtlich abgedeckt

Für mitunter in sexuelle Gewalt abgleitende Einführungsrituale wie das "Pastern", über das in den vergangenen Wochen ebenfalls viel berichtet wurde, sieht Strache das Strafrecht aber auch gegenwärtig schon gerüstet. "Soweit ich das beurteilen kann, und ich bin kein Justizexperte, ist das im Strafrecht sehr wohl implementiert. Dazu braucht es nicht die eigene Begrifflichkeit", sagte er. "Alles, was mit sexuellem Missbrauch in Verbindung zu bringen ist, ist strafrechtlich abgedeckt."