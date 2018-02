Fischer: „Bin weder schwanger noch todkrank“

Am Montag hatte Helene Fischer auf ihren sozialen Medien erklärt, zunächst müssten zwei der fünf Konzerte in Wien auf Anraten ihres Arztes abgesagt werden. Ob die Konzerte am Freitag, Samstag und Sonntag stattfinden können, will Veranstalter Semmel Concerts am Donnerstagabend bekanntgeben.