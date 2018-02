Alles Gute, Hans Krankl! So feiert er Jubiläum

Teil des Austropops

Bevor er zu viel Zeit mit dem Fehlverhalten grün-weißer Anhänger verschwendet, widmet sich Krankl lieber der Musik und erzählt von "5 bis 15 Konzerten" im Jahr, die er mit der Wiener Combo "Monti Beton" absolviert. Dabei gibt es von Pop-Klassikern aus den 1960er-Jahren über Blues bis zu Austropop eine breite Palette an Stilrichtungen zu hören. In den 1980ern wurde Krankl mit Hits wie "Rostige Flügel", "Lonely Boy" oder "Der Bätmän bin i" selbst Teil des Austropops, von dem er nach wie vor eine hohe Meinung hat. "Das war das Tollste, was passieren konnte. Ich liebe alle Künstler, die ich damals kennengelernt habe." Bewundernd äußerte sich Krankl auch über die derzeit erfolgreichsten Vertreter heimischer Popmusik wie Wanda oder Bilderbuch. "Eigentlich gefällt mir jede Musik, außer so Elektronisches wie Techno", sagte Krankl.