Shaun White zum dritten Mal Halfpipe-Olympiasieger

Freestyle-Snowboarder Shaun White ist seiner Favoritenrolle im Halfpipe-Bewerb gerecht geworden. Der 31-jährige US-Amerikaner sicherte sich am Mittwoch in Bokwang seinen dritten Olympiasieg nach Turin 2006 und Vancouver 2010 und revanchierte sich für seinen vierten Platz in Sotschi. Im Video sehen Sie, was Sie heute sonst noch erwartet bei den Olympischen Spielen - und was die Nacht an Chaos gebracht hat!