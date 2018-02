Illegale Drogen bei Verkehrskontrolle gefunden

Außerdem nahmen die Beamten den aufdringlichen und süßlichen Duft von Marihuana war. Bei der Kontrolle des Kofferraums erhärtete sich der Verdacht: In einem Ein-Liter-Gefäß entdeckten die Polizisten etwa 190 Gramm Cannabiskraut. Die Frau gab an, es von einem unbekannten Afrikaner gekauft zu haben – in einem Park in Klagenfurt. Sie habe 1500 Euro dafür bezahlt. Wer der Mann sei, von dem sie die Drogen erhalten hatte, wisse sie nicht.