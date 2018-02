Schwerverletzter bei Messerattacke in Bruck/Mur

Zu dem Angriff kam es am Faschingsdienstag gegen 17 Uhr in der Theodor-Körner-Straße in der Brucker Innenstadt. Vier Personen waren in Streit geraten, als der 31-Jährige plötzlich das Messer zog und auf den Jüngeren einstach. Dieser erlitt vier Schnittverletzungen an einer Hand und eine Stichverletzung in den Bauchraum.