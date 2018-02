Geisenberger nun erfolgreichste Olympia-Rodlerin!

Von den ursprünglich drei Österreicherinnen waren in den Läufen drei und vier am Dienstag nach dem Sturz von Birgit Platzer am Vortag ja nur noch zwei am Start. Madeleine Egle verbesserte sich laufend vom 13. sogar auf den 9. Rang. Die erst 19-jährige Tirolerin gab damit ein großes Versprechen für die Zukunft ab. "Ja, es ist richtig cool. Ich habe gewusst, dass es gut gehen kann, wenn man richtig runtertrifft. Aber vier Läufe runterzutreffen ist einfach beinhart über zwei Tage", freute sich Egle. In diesem Alter schon so weit vorne zu sein, zeigt, welch Zukunftshoffnung der ÖRV da im Talon hat. "Ich muss noch viel an mir arbeiten, aber natürlich ist mein Ziel, einmal wirklich ganz vorne zu stehen."