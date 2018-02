„Post“ vor Neustart: Investor kritisiert Behörden

Knackpunkt im Genehmigungsverfahren ist der Brandschutz: Fluchttreppen und andere Baumaßnahmen wurden schon umgesetzt. Rund um die Brandmeldeanlage ist aber ein Behörden-Streit entbrannt. Herbst hat die Funk-Anlage (ohne Drahttechnik) auch von der staatlich geprüften Abnahmestelle WPK Austria prüfen lassen. Von der BH Zell am See gibt es bisher kein Okay. Die ersten Jugendlichen hätten schon einziehen sollen. Jetzt ist der Start auf unbestimmte Zeit verschoben. Herbst verärgert: „Unsere Anlage ist in der ganzen EU zugelassen.“ Er vermutet, dass in Salzburg Konkurrenz-Interessen dahinterstecken könnten. Alfred Pölzl vom Brandschutzmanagement Pölzl & Totter in Graz hat das Konzept erstellt: „Die Bescheinigung ist da. Die Diskussion sollte vom Tisch sein.“