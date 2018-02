Tödlicher Leber-Riss war nicht mehr behandelbar!

Ärzte haben keine Schuld

Das stellte sich nun bei der gerichtsmedizinischen Obduktion in Salzburg als richtig heraus. Das Obduktionsergebnis spricht auch die Ärzte von jeder Schuld frei, lassen Polizeikreise verlauten: „Die inneren Verletzungen waren so massiv, dass der Leberriss nicht mehr behandelbar war. Die arme Frau hatte einfach keine Überlebenschance.“Gerichtlicher Gutachter war an der Unfallstelle Bereits am Samstag, also am Tag nach dem Unfalldrama, wurde der junge Holländer befragt und die Unfallstelle von einem Gutachter besichtigt. Die Alpinpolizei in Kaprun ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.