Ehepaar holt Olympia-Medaille, Kanada Curling-Gold

Die Vorentscheidung fiel im 3. End, als die Kanadier eine Reihe von Schweizer Fehlsteinen konsequent ausnutzten und mit einem Viererhaus auf 6:2 davonzogen. "Als Curler oder Eishockeyspieler aus Kanada muss man einfach Gold mit nach Hause bringen. Ich bin so froh, dass uns das gelungen ist.", sagte Morris. Der 39-Jährige hatte bereits in Vancouver 2010 mit dem traditionellen Curling-Team aus vier Spielern olympisches Gold gewonnen. Seiner Partnerin Lawes gelang dies vier Jahre später in Sotschi.