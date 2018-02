Polizei: Vom Helfer zum Opfer

Zu einem Unfall auf der schneeglatten Südautobahn (A 2) wurde am Rosenmontag eine Streife der Autobahnpolizei Unterwald gerufen. Doch die Helfer in der Not gerieten plötzlich selber in die Opferrolle, nachdem ein Reisebus einen Pkw touchiert hatte, der anschließend in den Streifenwagen krachte.