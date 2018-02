Nach Tragödie: Beistand in schwerster Stunde

"Jeder Mensch reagiert anders"

Dietmar Kratzer ist fachlicher Leiter des Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes. Sein Team besteht aus 220 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die immer dann zur Stelle sind, wenn Menschen in emotionale Ausnahmezustände geraten. „Jeder Mensch reagiert anders“, erklärt Kratzer. „Es gibt jene, die ganz ruhig werden und innerlich zusammensacken. Und es gibt jene, die nicht still sitzen können.“ Das Kriseninterventionsteam versucht entsprechend darauf einzugehen.„Bei plötzlichem Tod eines geliebten Menschen, finden sich Betroffene in einem Gefühl der Hilflosigkeit und des Kontrollverlustes wieder“, schildert Kratzer. „Dann versuchen wir eine erste Ruhe herzustellen und mit den Ressourcen der Person zu arbeiten.“ Konkret heißt das: „Wir helfen den Menschen sich selbst zu helfen, um Kontrolle zurück zu erobern.“ Im besten Fall, verständigt der Betroffene dann selbst Personen, die er gerne um sich haben will. Das Kriseninterventionsteam begleitet dabei.