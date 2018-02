Nikolina Maros kehrt nach Österreich zurück

Aber die Nationalteam-Diagonalangreiferin entschied sich nun doch dafür, wie schon vor ihrem kurzen Schweiz-Engagement wieder für Linz/Steg zu spielen. Die 20-Jährige will mit Linz den Meistertitel holen. „Schade, aber wir sind auf der Diagonal-Position sowieso sehr gut besetzt“, sagte Achammer. VC Tirol rechnet sich auch ohne Nikolina gute Chancen in der heute (19) in Wien beginnenden Viertelfinal-Serie gegen Serienmeister Sokol/Post aus. „Wir haben sie zu Hause mit 3:1 geschlagen und hatten auch bei der 2:3-Niederlage in Wien ihre 1,90-m-große Angreiferin Kubova mit unserem Doppelblock gut im Griff“, glaubt die Klub-Chefin an einen gelungenen Auftakt. Sie selbst wird allerdings nicht dabei sein: Die Obfrau urlaubt noch auf Malta. „Ich brauchte ein bisschen Abstand“, sagte die 75-jährige: „Aber ich bin ja nicht mehr die Trainerin, die Mannschaft braucht mich nicht mehr. Aber am Samstag beim Heimspiel bin ich natürlich wieder dabei“, sagte Achammer.