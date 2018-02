6,7 Millionen Dollar für zerstörte Graffiti-Kunst

Bahnbrechendes Gerichtsurteil in den USA: Eine Gruppe von Graffiti-Künstlern hat jetzt 6,7 Millionen Dollar (rund 5,5 Millionen Euro) Schadenersatz für die Zerstörung ihrer Werke in New York zugesprochen bekommen. Es geht um den früheren Lagerhauskomplex "5Pointz". Ein Richter in der US-Metropole bezeichnete den mittlerweile abgerissenen Komplex in seinem Urteil am Montag als "Mekka für die weltgrößte Sammlung hochwertiger Sprühdosen-Kunst".