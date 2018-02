Steirische Naturschätze

Das druckfrische Jahresprogramm für 2018 liegt jetzt vor, die Bandbreite an Themen ist auch heuer wieder enorm: „Heimische Amphibien im Großraum Leibnitz“ stehen etwa am 17. März im Naturpark Südsteiermark im Zentrum, „Vogelstimmen an der Grenzmur“ heißt der Titel einer Veranstaltung am 24. März. Ein sicher für Kinder unvergessliches Erlebnis verspricht der „Leuchtabend zur Beobachtung nachtaktiver Schmetterlinge und Insekten“ am 8. Juni im Naturpark Mürzer Oberland zu werden, im schönen Almenland dreht sich am 9. 6. alles ums „Sensenmähen und Dengeln“.