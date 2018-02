Steirer haben bei Olympia das Sagen

Ein Bad Mitterndorfer ist beim Skispringen und in der Kombi im Einsatz: Fritz Pollhammer wurde als Chef der Weitenmessung nominiert. „Eine große Ehre! So etwas muss ja vom FIS-Vorstand abgesegnet werden. Für mich ein krönender Abschluss meiner internationalen Tätigkeit“, so der jahrelange Abteilungsleiter am Kulm. Zittern muss er ob des eisigen Windes nicht: „Ich sitze in einem geheizten Raum bei der Videomessung. Aber das Ambiente rundherum ist gigantisch.“