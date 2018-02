Kinder und der Spaß am Verkleiden

Kommentar von Eltern-Kids-Coach Nina Petz

Meine Tochter (16) hat ihren ersten Freund. Ich bin etwas überfordert, vor allem wenn sie stundenlang in ihrem Zimmer verschwinden. Wie soll ich mich am besten verhalten?



Die erste Liebe des Nachwuchses trifft die Eltern oft unerwartet. Verständlich, dass Sie sich ein wenig hilflos vor verschlossener Tür fühlen. Überlegen Sie daher, was Ihnen wichtig ist, damit Sie die Intimsphäre Ihrer Tochter akzeptieren können. Struktur kann z. B. eine Vereinbarung geben, dass beide an einem gemeinsamen Familienabendessen teilnehmen. Fixieren Sie auch einen Zapfenstreich. Wann möchten Sie, dass der Freund Ihrer Tochter das Haus verlässt? Wann an Schultagen, wann am Wochenende? Wann erlauben Sie eine Übernachtung? Auch wenn es verlockend ist, widerstehen Sie dem Drang, Ihre Tochter samt Privatleben kontrollieren zu wollen. Dies führt nur dazu, dass sie sich von Ihnen distanziert. Zeigen Sie Verständnis für ihre Schmetterlinge im Bauch. Setzen Sie sich aber auch dafür ein, dass Alltagsverpflichtungen eingehalten werden. Halten auch Sie sich an Regeln – klopfen Sie z. B. immer an, bevor Sie das Zimmer Ihrer Tochter betreten. Spätestens jetzt sollten Sie über Verhütungsmittel sprechen.