„Geplanter Anschlag auf den Landesumwelt-Anwalt"

„Die Tiroler Natur darf nicht einem Interessensvertreter der Wirtschaft und des Großkapitals ausgeliefert werden“, ist Gebi Mair alarmiert. „Das ist ein ganz klarer politischer Anschlag auf die Tiroler Umweltanwaltschaft.“ Dabei agiere der Umweltanwalt ausgewogen im Interesse des Landes und am Erhalt der Tiroler Natur. Offenbar seien die schwarzblauen Pläne aus der Bundesregierung, ein Übergewicht von Projektanten gegenüber der Umwelt zu schaffen auch in Tirol im Vormarsch begriffen. „Nur Grüner Widerstand kann dieses Ungleichgewicht stoppen“, ist für Gebi Mair klar. So werde die Tiroler Landtagswahl auch zu einer Abstimmung darüber, ob der ausgewogene schwarzgrüne Tiroler Weg zum Erhalt der Umwelt weitergehen könne oder ob es einen schwarzblauen Kahlschlag gebe.