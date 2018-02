Beziehung mit Partner ohne Smartphone? Unmöglich!

Hoher Handy-Konsum führt zu Beziehungs-Stress

Doch, auch während der Beziehung kann das Handy zu Konflikten führen: Jeder Zehnte gibt an, dass sich der Partner bereits über einen zu hohen Handy-Konsum beschwert hat. Bei den 25-34jährigen sind bereits 19 Prozent der Beziehungen betroffen. In dieser Altersgruppe ist die Smartphone-Verbundenheit so stark, dass sogar zwölf Prozent angeben, eher eine Woche auf den Partner als auf das Handy verzichten zu wollen.