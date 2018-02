Italiens Frächter gegen Blockabfertigung

Die Lkw-Blockabfertigung drohe der italienischen Wirtschaft schwer zu schaden, hieß es im Scheiben am Dienstag. Sollte Österreich einseitig diese Maßnahme einführen ohne die Beschlüsse des Brenner-Treffens in München zu respektieren, würde sich dies durchaus negativ auf den Verkehr und die Umwelt in Italien und Deutschland auswirken, hieß es im Schreiben von Conftrasporto-Präsidenten Paolo Ugge. Dieser rief den italienischen Verkehrsminister Graziano Delrio auf, Druck auf Österreich auszuüben, damit es auf die Lkw-Blockabfertigung verzichte. (APA)