Auf die Piste trotz Erkältung?

Bevor Sie sich die Ski anschnallen, sollten Sie auf Ihren Körper hören. Bei leichter Verkühlung können Sie ruhig aktiv werden. Moderate Bewegung an der frischen Luft mit Maß und Ziel, ist sogar förderlich für die Abwehr. Ziehen Sie gemütlich und nicht zu lange Ihre Schwünge im Schnee und legen Sie dazwischen immer wieder Pausen ein. Achten Sie darauf, nicht auszukühlen. Nach der Aktiv-Phase so schnell wie möglich in trockene und warme Kleidung schlüpfen.