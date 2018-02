„Alarm! Kim Kardashian will ihre Brüste knipsen!“

Zwölf Helfer stehen angeblich jederzeit auf Abruf bereit und sollen einen eigenen Flügel im Haus von Kardashian bewohnen. Sobald diese die Lust auf ein Selfie überkommt, spurten diese los. An jeden Ort, an dem sich der Star der TV-Show "Keeping Up With the Kardashians" gerade aufhält. Also zumeist im Badezimmer, am Pool oder im Bett, wie die Aufnahmen auf ihren Accounts annehmen lassen.