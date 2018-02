Kampf um Grazer Gemeindebau

Um durchschnittlich 5,75 Euro im Monat werden per 1. März Gemeindewohnungen in Graz teurer. Betroffen sind die sogenannten „Kategoriemietzins-Wohnungen“. 725 sind das in Graz. Und damit nur ein kleiner Teil der städtischen Gemeindewohnungen – 11.500 gibt es, 4500 sind im Eigentum der Stadt, der Rest sind Zuweisungswohnungen.