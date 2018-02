Rihannas 30 schärfste Fotos zum 30er

Rihanna liebt die Provokation! Ob halb nackt in ihren Videos, oben ohne auf Instagram oder intimste Details in Interviews preisgebend: Seitdem die Sängerin vor rund 13 Jahren mit "Pon de Replay" die Charts stürmte, hat sie fast keine Möglichkeit ausgelassen, in die Schlagzeilen zu kommen - ihr Leben in Zeichnungen sehen Sie oben im Video. Zu ihrem 30. Geburtstag am 20. Februar haben wir die 30 schärfsten Bilder der barbadischen Schönheit für Sie gesammelt!