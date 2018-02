Minister Blümel: „Mit Kritik lernt man umzugehen“

Die Rudolfina-Redoute ist die älteste und traditionsreichste couleurstudentische Ballveranstaltung. 1907 das erste Mal schriftlich erwähnt, fand sie dieses Jahr zum 59. Mal am Rosenmontag statt. Nicht nur unter Prominenten und Politikern ist die Redoute somit der schönste Abschied von der Faschingszeit, bevor es am Aschermittwoch in die Fastenzeit übergeht.